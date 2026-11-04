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У Києві та області скасували екстрені відключення

Андрій Муравський — 4 листопада, 14:05
У Києві та області скасували екстрені відключення

У Києві та Київській області повернулися до графіків, екстрені відключення скасовано.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Дізнатися, коли саме не буде електроенергії за конкретною адресою, радять у чат-боті, на сайті ДТЕК або в додатку "Київ Цифровий".

Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві 4 листопада не вдається скасувати екстрені відключення електроенергії, на Київщині їх також запровадили за командою "Укренерго".

Напередодні, 3 листопада "Укренерго" повідомило про одну з наймасштабніших російських атак на енергетику України.

графіки відключень ДТЕК

ДТЕК

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