У Києві та області скасували екстрені відключення

У Києві та Київській області повернулися до графіків, екстрені відключення скасовано.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Дізнатися, коли саме не буде електроенергії за конкретною адресою, радять у чат-боті, на сайті ДТЕК або в додатку "Київ Цифровий".

Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві 4 листопада не вдається скасувати екстрені відключення електроенергії, на Київщині їх також запровадили за командою "Укренерго".

Напередодні, 3 листопада "Укренерго" повідомило про одну з наймасштабніших російських атак на енергетику України.