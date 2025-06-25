"Дія" розпочинає тестування нової послуги
"Дія" разом з МВС розпочинає бета-тестування нової послуги – отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн. Без черг та з доставкою оригіналу поштою.
Про це повідомляє пресслужба платформи.
"Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт", – зазначили в "Дії".
Щоб стати тестувальником, потрібно мати:
- верифікований РНОКПП;
- внутрішній чи закордонний паспорт у "Дії";
- зареєстроване місце проживання.
Нагадаємо:
В "Дії" незабаром з'являться нові послуги – можна буде повідомити про початок або завершення будівництва.