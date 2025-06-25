"Дія" розпочинає тестування нової послуги

"Дія" разом з МВС розпочинає бета-тестування нової послуги – отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн. Без черг та з доставкою оригіналу поштою.

Про це повідомляє пресслужба платформи.

"Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт", – зазначили в "Дії".

Щоб стати тестувальником, потрібно мати:

- верифікований РНОКПП;

- внутрішній чи закордонний паспорт у "Дії";

- зареєстроване місце проживання.

Нагадаємо:

В "Дії" незабаром з'являться нові послуги – можна буде повідомити про початок або завершення будівництва.