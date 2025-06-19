В "Дії" незабаром з'являться нові послуги: чого вони стосуються

В застосунку "Дія" можна буде повідомити про початок або завершення будівництва.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Уже скоро подати повідомлення про початок будівельних робіт і зареєструвати декларацію про готовність об'єкта по будпаспорту можна буде в застосунку "Дія". Зручно, швидко й за кілька кліків", – зазначає відомство.

Раніше така можливість була тільки на порталі Дія або в ЦНАПі.

Повідомляється, що послуги будуть доступними для будинків до 500 м² до двох поверхів і господарських споруд на ділянці — гаража, сараю, літньої кухні тощо.

Крім цього, запустять push-сповіщення в застосунку "Дія" про результати будпослуг, які українці оформляють у ЦНАПі. Повідомлення надходитимуть після відправки документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та за результатами розгляду документів.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи "Дія" та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.