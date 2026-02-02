Україна запускає верифікацію терміналів Starlink

Уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink – в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали.

Про це повідомив Михайло Федоров, який нині обіймає посаду міністра оборони.

"Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено", – написав він у Телеграм.

"Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях", – пояснив міністр.

За його словами, єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду його впроваджують у взаємодії зі SpaceX.

"Процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії", – зазначив міністр.

Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі "Дія", додав він.

Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список".

"Завдяки "білому списку" ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики", – пояснив Федоров.

Нагадаємо:

У SpaceX заявили, що її кроки з блокування "несанкціонованого використання" Starlink російськими військовими для атак України "спрацювали".

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив про поступове упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.

Раніше мобільний оператор "Київстар" запустив відкрите тестування супутникового звʼязку Starlink Direct to Cell від SpaceX для усіх абонентів Київстар.