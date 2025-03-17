Українці швидко генерують у "Дії" дозволи на зброю

Українці за перший тиждень після запуску цифрового дозволу на зброю у "Дії" вже згенерували понад 200 тисяч документів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у Дії", – зазначив він.

За його словами, це лише початок, і вже є спільні з МВС плани щодо подальшої цифровізації сервісів для власників зброї.

У колонці для Liga.net Федоров уточнив, що загалом зараз в Україні близько 1 млн власників зброї, половина з них – уже зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї.

Нагадаємо:

10 березня у "Дії" з’явився цифровий дозвіл на зброю, який зменшить ризик її незаконного обігу. Витяг генеруватиметься з Єдиного реєстру зброї.