Дозвілля, паркомісця: "Київ цифровий" модернізують за 8 мільйонів

КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Київської міської держадміністрації 6 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Смарт Апс" модернізацію інформаційно-комунікаційної системи "Київ цифровий" вартістю 7,66 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Система "Платформа цифрових мобільних сервісів "Київ цифровий" включає мобільні додатки "Київ цифровий" та "АРМ інспектора з паркування".

Цьогоріч удосконалять мобільний додаток "Київ цифровий": зроблять його використання зручнішим і розширять функціональні можливості адміністративної панелі.

Зокрема передбачено:

створення сервісу "Дозвілля" з можливістю перегляду інформації про культурні об’єкти;

сповіщення батьків про переміщення дітей;

забезпечення відображення кількості місць на муніципальних майданчиках для паркування, відведених для осіб з інвалідністю, та кількість передплачених місць;

забезпечення автоматичного завершення активних сесій паркування у разі збою роботи;

сповіщення про зміни в роботі метро та міської електрички;

відображення часу початку та завершення роботи маршрутів наземного транспорту;

інформування за допомогою модального вікна про непрацездатність окремого сервісу.

У цьому році це вже третя угода про модернізацію системи "Київ Цифровий" відповідно до комплексної міської цільової програми "Цифровий Київ" на 2024-2027 роки.

Так, у червні "ГІОЦ" замовляв ТОВ "Ай Ті Груп Україна" модернізацію за 22,39 млн грн, яка включала створення сервісів "Екологічне поводження з відходами", "Ярмарки міста Києва" і "Хто мій депутат" та інші вдосконалення.

А у квітні "Смарт Апс" отримала підряд вартістю 21,98 млн грн, який передбачав реалізацію права на безкоштовний проїзд в міському громадському транспорті для пільгових категорій населення, відображення GPS-даних міської електрички тощо.

Конкурентом переможця було київське ТОВ "Сейра Солюшнс" директорки Тетяни Островської.

Київською "Смарт Апс" володіє Веніамін Матусевич, а керує Олена Тимощук.

Нагадаємо:

АТ "НАЕК "Енергоатом" 2 жовтня за результатами тендеру замовило ПП "Тех-Маш" ремонт баштового крана за 260,13 млн грн.