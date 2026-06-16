"Київстар" розширює супутниковий зв’язок Starlink Direct to Cell для месенджерів і навігації

Мобільний оператор "Київстар" розширив послуги супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell для передачі мобільних даних в режимі Light Data для месенджерів та навігаційних застосунків.

Про це представники компанії повідомили під час офіційної презентації оновлення технології.

Тепер абоненти "Київстару" зможуть користуватися окремими месенджерами, зокрема Viber і WhatsApp, а також навігаційними сервісами на кшталт Google Maps через супутниковий зв'язок. Раніше технологія Direct to Cell була доступною лише для надсилання SMS-повідомлень.

Водночас ця технологія не замінює звичайний мобільний зв'язок. Вона працюватиме як резервний канал у місцях, де немає наземного покриття або воно тимчасово недоступне.

За словами CEO "Київстару" Олександра Комарова, за пів року від запуску супутникового зв'язку 6 млн абонентів відправили понад 10 млн SMS-повідомлень. Понад 6 млн із них було надіслано або отримано в січні-лютому 2026 року.

Light Data – це спеціальний режим передачі невеликих обсягів даних, за якого застосунки та месенджери адаптуються до роботи через супутникову мережу. У такому режимі вони не підтримуватимуть відеодзвінки, але дозволятимуть обмінюватися текстовими повідомленнями, фото та аудіо в реальному часі.

Розширення переліку доступних застосунків залежатиме від того, чи будуть вони адаптовані до відповідних технічних вимог. У "Київстарі" кажуть, що співпрацюють із виробниками смартфонів і розробниками застосунків для їхньої оптимізації. Передусім ідеться про критично важливі сервіси першої необхідності та державні застосунки.

У компанії очікують, що найближчим часом у режимі Light Data зможуть працювати й українські сервіси. Зокрема, йдеться про "Дію", банківські застосунки та системи сповіщення про повітряну тривогу.

Наразі передача даних через супутниковий зв'язок доступна лише для смартфонів на Android із підтримкою 4G/LTE. Для смартфонів на iOS технологія може запрацювати протягом третього кварталу цього року, додають в оператора.

Протестувати нову технологію абоненти можуть у межах свого тарифного плану або підключивши суперсилу "Є зв'язок". "Якщо всі слоти для суперсили зайняті, користувачі можуть звільнити один із них або підключити її як додаткову послугу за 99 грн на місяць", – пояснив Комаров.

Також Light Data на базі Starlink Direct to Cell буде включено в тарифні плани для бізнес-користувачів "Київстару". Окремо компанія розглядає можливість надання послуги end-to-end для B2B-клієнтів, зокрема передачі даних між пристроями через супутниковий зв'язок.

Водночас доступ до SMS через Starlink Direct to Cell залишиться без змін: для абонентів він працюватиме в межах тарифних планів і без додаткової оплати. Наразі технологія Direct to Cell працює на всій території України, крім тимчасово окупованих територій, прикордонних зон і районів бойових дій.

Нагадаємо:

Мобільний оператор "Київстар" 24 листопада в тестовому режимі відкрив для всіх абонентів доступ до технології Starlink Direct to Cell. Це другий етап розгортання технології, який має працювати в Україні.