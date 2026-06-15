Розробку національної LLM "Сяйво" планують завершити в листопаді цього року

Розробку української великої мовної моделі (LLM) "Сяйво" на основі Gemma 4 планують завершити до середини листопада 2026 року.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

Основою для "Сяйва" стане модель Gemma 4 від Google – модель із 31 млрд параметрів. Якщо на початку проєкту команда працювала з попередньою версією Gemma 3, то після виходу нового покоління було вирішено будувати українську модель на новішій архітектурі.

Gemma 4 належить до класу reasoning-моделей, які здатні краще виконувати завдання, що потребують послідовного аналізу та міркування. Крім того, модель побудована за принципом mixture of experts — архітектурою, де різні частини моделі спеціалізуються на окремих типах завдань. Це дозволяє ефективніше використовувати обчислювальні ресурси та покращувати якість відповідей.

Після завершення розробки "Сяйво" планують використовувати як базову модель для низки державних сервісів. Першими інтеграціями мають стати інструменти для розробників, а також ШІ-помічники, зокрема Дія.AI та ШІ-тьютор в освітній платформі "Мрія".

Нагадаємо:

У червні 2025 року Мінцифри та "Київстар" підписали меморандум про співпрацю, результатом якої мала стати поява першої української LLM. У цьому державно-приватному партнерстві "Київстар" узяв на себе розробку моделі, формування команди та фінансування проєкту. Держава через Мінцифри відповідала за координацію роботи експертів, підготовку даних для навчання та формування етичної рамки проєкту.