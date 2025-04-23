В Україні запустили першу онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту

В Україні першу онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту запустив резидент Дія.City – EdTech-компанія GoIT.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, після завершення навчання студенти отримають диплом європейського зразка Master of Science in Computer Science (EQF7, 90 ECTS), визнаний у понад 50 країнах, включно з ЄС, США та Канадою.

Освітня програма створена онлайн-університетом Neoversity та акредитована європейським колегіальним закладом Woolf, який працює за принципом Оксфорду.

Магістратура триває два роки, має гнучкий онлайн-формат.

Навчання проводять експерти з Google, Meta, Ciklum і Intellias.

Нагадаємо:

Американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital інвестувала в українську платформу в галузі освітніх технологій GoIT.