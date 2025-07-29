Майже 7000 ІТ-ФОПів закрили в Україні за пів року

За перше півріччя 2025 року кількість припинених ІТ-ФОПів перевищила відкриті майже на 7000. Торік ситуація була протилежною.

Про це пише YouControl.Market.

У першій половині 2025 року в Україні припинили діяльність 25,4 тис. ІТ-ФОПів, тоді як зареєстровано було 18,4 тис. нових підприємців. У 2024 році за аналогічний період ситуація була протилежною — приріст склав 4000 нових ФОПів.

Аномальний сплеск ліквідацій у січні-березні пояснюється кібератакою на Єдиний державний реєстр. Через неї підприємці не могли вносити зміни, зокрема й закривати бізнес. Після відновлення роботи реєстру 9 січня відбулася хвиля масових припинень.

У другому кварталі динаміка стабілізувалася — було припинено лише на 5,4% більше ФОПів, ніж у аналогічний період 2024 року. Нових реєстрацій за пів року поменшало лише на 4,8%, що свідчить про збереження інтересу до ІТ-підприємництва.

Найактивнішими залишаються Київ, Львівська, Дніпропетровська, Харківська та Київська області. Водночас зросла кількість нових реєстрацій у Закарпатській, Полтавській та Рівненській областях. Частка жінок серед нових підприємців становила 51,6%, проте їх частка серед тих, хто припинив діяльність, теж зросла — до 39%.