Почти 7000 ІТ-ФЛП закрыли в Украине за полгода

За первое полугодие 2025 года количество прекращенных ІТ-ФЛП превысило открытые почти на 7000. В прошлом году ситуация была противоположной.

Об этом пишет YouControl.Market.

В первой половине 2025 года в Украине прекратили деятельность 25,4 тыс. ІТ-ФЛП, тогда как зарегистрировано было 18,4 тыс. новых предпринимателей. В 2024 году за аналогичный период ситуация была противоположной - прирост составил 4000 новых ФОПов.

Аномальный всплеск ликвидаций в январе-марте объясняется кибератакой на Единый государственный реестр. Из-за нее предприниматели не могли вносить изменения, в том числе и закрывать бизнес. После восстановления работы реестра 9 января произошла волна массовых прекращений.

Во втором квартале динамика стабилизировалась - было прекращено лишь на 5,4% больше ФЛП, чем в аналогичный период 2024 года. Новых регистраций за полгода уменьшилось лишь на 4,8%, что свидетельствует о сохранении интереса к ІТ-предпринимательству.

Самыми активными остаются Киев, Львовская, Днепропетровская, Харьковская и Киевская области. В то же время возросло количество новых регистраций в Закарпатской, Полтавской и Ровенской областях. Доля женщин среди новых предпринимателей составила 51,6%, однако их доля среди тех, кто прекратил деятельность, тоже выросла - до 39%.