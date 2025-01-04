В Украине восстановили реестры браков, частично улучшили отсрочку от мобилизации

В системе государственных реестров Минюста заработал ГРАГС: восстановлена возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

4 января заработал еще один реестр - ГРАГС, который пострадал от масштабной российской кибератаки. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния восстановили возможность внесения сведений о рождении, браке, разводе, смене имени и смерти.

"Все документы, которые вы получили в бумажной форме во время временного отключения реестра, сейчас вносятся нашими специалистами в электронную систему. Ваши свидетельства остаются действительными, а их цифровые копии вскоре появятся в реестре", - сообщили в Минюсте.

Там заверили, что 5 января будет восстановлен обмен данными с другими государственными органами: Государственная налоговая служба Украины, Пенсионный фонд Украины и Министерство обороны Украины.

Кроме того, 5 января также заработает и ряд онлайн-сервисов, доступных в Дія.

Снова станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей до 18 лет.

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Напомним:

Украина потерпела самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время.

В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции.

Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше.

Самая масштабная кибератака на госреестры Украины готовилась несколько месяцев, однако в СБУ сказали, что не могут рассказать детали о ее подготовке.

Государственная служба специальной связи и защиты информации не подтверждает утечку информации после кибератаки России.

Восстановление реестров Министерства юстиции, на которые была осуществлена кибератака, выполнение, по предварительным данным специалистов, займет, по предварительным данным специалистов, от одной до двух недель.

В "Дії" восстановили процесс бронирования работников после массированной кибератаки россиян.