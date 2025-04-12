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Федоров анонсував перенесення іспиту для водійського в "Дію"

Володимир Тунік-Фриз — 12 квітня, 18:00
Федоров анонсував перенесення іспиту для водійського в Дію
ЕП

У застосунку "Дія" запустять пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, очільник Мінцифри Михайло Федоров в ефірі Телемарафону, передає hromadske.

він зазначив, що на першому етапі планують створити пілотний проєкт. Онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Кінцевою метою є зведення до мінімуму комунікації людини із сервісними центрами МВС.

"Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими", — підсумував Федоров.

Дія технології Мінцифри

технології

Федоров анонсував перенесення іспиту для водійського в "Дію"
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