Федоров анонсував перенесення іспиту для водійського в "Дію"

У застосунку "Дія" запустять пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, очільник Мінцифри Михайло Федоров в ефірі Телемарафону, передає hromadske.

він зазначив, що на першому етапі планують створити пілотний проєкт. Онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Кінцевою метою є зведення до мінімуму комунікації людини із сервісними центрами МВС.

"Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими", — підсумував Федоров.