Відтепер в Реєстрі збитків можна заявити про майно в окупації
Дія
В міжнародному Реєстрі збитків з’явилася нова категорія – А3.6 "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях".
Про це повідомляє "Дія".
Хто може подати заяву:
Власники або співвласники нерухомості на ТОТ. Якщо співвласників кілька – кожен подає заяву окремо.
Що потрібно для подання:
Заповніть заяву на порталі "Дія".
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