Відтепер в Реєстрі збитків можна заявити про майно в окупації

В міжнародному Реєстрі збитків з’явилася нова категорія – А3.6 "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях".

Про це повідомляє "Дія".

Хто може подати заяву:

Власники або співвласники нерухомості на ТОТ. Якщо співвласників кілька – кожен подає заяву окремо.

Що потрібно для подання:

Заповніть заяву на порталі "Дія".

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