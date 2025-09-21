В Мінцифри заперечили витік даних з "Дії", про який заявляв нардеп

В Мінцифри заявили, що поширені файли – це фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку.

Про це повідомив заступник Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталій Балашов.

Напередодні народний депутат Олександр Федієнко заявив, що у мережі зʼявився архів з назвою diia_users_db_2025.zip, де де зібрані данні 20 млн осіб.

Він закликав громадян змінити фінансовий номер телефону, оновити паролі в додатках і поштовій скринці та скрізь встановити двофакторну ідентифікацію.

Натомість в Мінцифри повідомили, що "опубліковані файли це суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних".

"Це типова практика чорного ринку: старі витоки «освіжили» підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману.

Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на "Дію" та підрив довіри до державних сервісів", – наголосив Балашов.

Він підкреслив, що "Дія" не зберігає персональних даних – система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

"У підвердження цього - в березні 2024 року було оприлюднено код "Дії". Він знаходиться у відкритому доступі, і будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз із даними громадян", – додав Балашов.

