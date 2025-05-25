Пакистан виділить 2 000 мегават електроенергії для майнінгу біткоїнів

Пакистан виділить 2 000 мегават (МВт) електроенергії на першому етапі національної ініціативи з енергозабезпечення майнінгу біткоїнів і центрів обробки даних штучного інтелекту.

По це повідомило міністерство фінансів країни, передає Reuters.

Ці потужності є частиною планів Пакистану використовувати надлишок електроенергії для майнінгу біткоїнів і центрів обробки даних штучного інтелекту.

Ініціативу очолює Пакистанська криптовалютна рада, підтримуваний урядом орган, який є частиною більш широкої стратегії монетизації надлишкової електроенергії, створення високотехнологічних робочих місць і залучення іноземних інвестицій, заявили в міністерстві.

Виділення потужностей є першим етапом більш широкого, багатоетапного розгортання цифрової інфраструктури.

Енергетичний сектор Пакистану бореться з високими тарифи на електроенергію і надлишок генеруючих потужностей. Стрімке поширення сонячної енергетики ще більше ускладнило ситуацію, оскільки все більше споживачів звертаються до альтернативних джерел енергії, щоб зменшити високі витрати.