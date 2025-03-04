Українські роботи у NASA: DroneUA відправила перші зразки до США

Українська компанія DroneUA, яка є резидентом Дія.City, розпочала постачання своїх роботів для NASA.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Першу тестову партію вже відправили до штату Вірджинія, де її випробують та визначать найефективніші сфери застосування.

За словами Федорова, співпраця відбулася за ініціативою NASA, що відкриває можливості для подальшого партнерства.

"Війна дала потужний буст ринку defence tech, наші технології розвиваються дуже швидко. Одна з цілей — постачання техніки за кордон, адже це може забезпечити мільярдні надходження в бюджет. DroneUA — класний кейс того, як це може працювати.", - додав Федоров.

Нагадаємо:

В Україні усі компанії, що займаються дослідженнями та розробками, можуть стати резидентами Дія.City. Такі зміни підтримав Кабінет міністрів.

Резиденти "Дія.City" у 2024 році перерахували до державного бюджету понад 18 млрд грн податків. Це вдвічі більше, ніж у 2023 році, коли сума податків склала 8,5 млрд грн.