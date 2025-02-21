В Україні розширили список компаній, які можуть стати резидентами Дія.City

В Україні усі компанії, що займаються дослідженнями та розробками, можуть стати резидентами Дія.City. Такі зміни підтримав Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Мінцифри.

"Раніше резидентами Дія.City могли бути тільки компанії, що займаються дослідженнями та розробками в ІТ та телекомі.

Тепер спектр набагато ширший: біотехнології, мікроелектроніка, генна інженерія, оборонні технології тощо. Ці компанії розробляють та тестують продукти у всіх можливих сферах. Також уточнюються умови для вже наявних категорій — наприклад, включення вебаналітики для диджитал-маркетингу та створення акумуляторів для виробників БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Серед переваг Мінцифри називає "гнучке англійське право, прозору корпоративну структуру", а також більше можливостей для зростання та залучення інвестицій.

"За три роки роботи Дія.City оподаткування 1 550+ резидентів сягнуло мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Резиденти "Дія.City" у 2024 році перерахували до державного бюджету понад 18 млрд грн податків. Це вдвічі більше, ніж у 2023 році, коли сума податків склала 8,5 млрд грн.