Сплата податків резидентами "Дія.City" зросла більше ніж вдвічі за рік – до 18 мільярдів

Резиденти "Дія.City" у 2024 році перерахували до державного бюджету понад 18 млрд грн податків. Це вдвічі більше, ніж у 2023 році, коли сума податків склала 8,5 млрд грн.

Про це повідомляє віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр наголосив, що кошти, які надходять від резидентів, спрямовуються на підтримку армії, розвиток економіки та відновлення країни. Він також зазначив, що сума податків за 2024 рік стала рекордною за три роки існування проєкту.

"Щоб підприємці працювали чесно, вони мають отримувати найвигідніші умови для розвитку свої справи. Це вдалося втілити в Дія.City, до простору долучилося вже 1 522 резиденти", - зазначив Федоров.

Нагадаємо:

Вимогу про місячну заробітну плату 20 тис. грн для бронювання співробітників компаній-резидентів "Дія.City" знято, оскільки технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску (ЄСВ) і для резидентів простору він фіксований на рівні 22%.

Резиденти "Дія.City" сплатили майже стільки ж податків, як за весь минулий рік – 8,4 млрд податків за пів року.

Кабмін у п’ятницю, 9 серпня, дозволив компаніям, які займаються біонічним протезуванням та надають послуги з обслуговування і ремонту таких протезів, стати резидентами "Дія.City".

Понад 200 компаній, що працюють у галузі defense-tech, долучилися до українського IT-кластера "Дія.City".