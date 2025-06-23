У Росії перепишуть всі мобільні пристрої і заборонять перепрошивку гаджетів

Російська влада планує створити єдину базу мобільних пристроїв і заборонити користувачам змінювати ідентифікаційні номери гаджетів (IMEI).

Про це пише The Moscow Times з посиланням на розроблені російським Мінцифри поправок до закону "Про зв'язок".

У документі йдеться про те, що в разі перепрошивки пристрою і зміни його ідентифікатора, новий номер потрапить до чорного списку з подальшим блокуванням.

IMEI - це унікальний код із 15 знаків, який виробники приписують усім гаджетам. З його допомогою оператори визначають, який апарат перебуває в їхній мережі і можуть відстежувати його місце розташування.

За словами директора Інституту досліджень інтернету Карена Казаряна, підміною IMEI користуються кіберзлочинці, які в такий спосіб приховують пристрій, що був інструментом шахрайства.

Також змінюють IMEI і власники СІМ-боксів, що використовуються для спам-дзвінків і розсилок.

Наразі в ініціативі Мінцифри не згадуються конкретні санкції щодо осіб, які змінюють IMEI. Однак, за словами Казаряна, у процесі доопрацювання законопроєкту не виключена поява поправок до Кодексу про адміністративні порушення та Кримінального кодексу з покараннями за порушення заборони.

Нагадаємо:

Президент "Ростелекома" Михайло Осеєвський закликав не дозволити повертатися до Росії іноземним IT-компаніям, які пішли 2022 року через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.