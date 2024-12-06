У Росії почалося банкрутство одного з найбільших заводу чіпів

У Росії почалося банкрутство одного з найбільших виробників чіпів - компанії "Ангстрем" (Зеленоград).

Про це пише The Moscow Times.

У компанії запроваджено процедуру спостереження, а рішення про визнання боржника банкрутом ухвалили за заявою банку "Зеніт" 2 грудня 2024 р. Згідно з матеріалами справи, у листопаді 2019 р. суд стягнув з "Ангстрема" на користь "Зеніту" 1 млрд рублів, але гроші завод не повертає більше ніж шість років.

Завод був знаковим для Росії і мав стати найбільшим гравцем у виробництві мікрочіпів. Його курирував близький до Путіна колишній міністр зв'язку Леонід Рейман.

Він отримав держфінансування на 1 млрд дол - його компанія 2008 року залучила кредитну лінію ВЕБа в розмірі 815 млн євро на створення виробництва процесорів, смарт-карт, електронних паспортів. Проєкт підтримував уряд і Рада безпеки.

Накопичивши понад 100 млрд рублів (1 млрд дол) боргів, "Ангстрем" несподівано перестав платити за кредитами. У 2014 р. "Ангстрем" перестав мати кошти для ведення діяльності, зазначала податкова служба.

За її даними, в "Ангстрема" налічується 108 виконавчих проваджень на 147,6 млрд руб (1,5 млрд дол). Також у неї є незавершені судові розгляди на понад 500 млн євро.

Нагадаємо:

Росії вдається в обхід санкцій закуповувати електронні компоненти західних компаній для своїх ракет, вдвічі переплачуючи за них.