В России началось банкротство одного из крупнейших завода чипов

В России началось банкротство одного из крупнейших производителей чипов - компании "Ангстрем" (Зеленоград)

Об этом пишет The Moscow Times.

В компании введена процедура наблюдения, а решение о признании должника банкротом приняли по заявлению банка "Зенит" 2 декабря 2024 г. Согласно материалам дела, в ноябре 2019 г. суд взыскал с "Ангстрема" в пользу "Зенита" 1 млрд рублей, но деньги завод не возвращает более шести лет.

Завод был знаковым для России и должен был стать крупнейшим игроком в производстве микрочипов. Его курировал близкий к Путину бывший министр связи Леонид Рейман.

Он получил госфинансирование на 1 млрд долл - его компания в 2008 году привлекла кредитную линию ВЭБа в размере 815 млн евро на создание производства процессоров, смарт-карт, электронных паспортов. Проект поддерживал правительство и Совет безопасности.

Накопив более 100 млрд рублей (1 млрд долл) долгов, "Ангстрем" неожиданно перестал платить по кредитам. В 2014 г. "Ангстрем" перестал иметь средства для ведения деятельности, отмечала налоговая служба.

По ее данным, у "Ангстрема" насчитывается 108 исполнительных производств на 147,6 млрд руб (1,5 млрд долл). Также у нее есть незавершенные судебные разбирательства на более 500 млн евро.

Напомним:

России удается в обход санкций закупать электронные компоненты западных компаний для своих ракет, вдвое переплачивая за них.