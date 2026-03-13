У РФ держбанк і "Яндекс" попросили 400 мільярдів рублів з бюджету на ШІ

Російські розробники штучного інтелекту (ШІ), серед яких Сбербанк і "Яндекс", попросили у держави підтримку на 400 млрд руб. щорічно.

Про це пише The Moscow Times.

За словами джерел російського видання РБК, компанії звернулися з таким запитом до заступника керівника адміністрації президента Максима Орєшкіна.

Натомість вони запропонували направляти 5% отриманих завдяки допомозі обчислювальних потужностей на потреби освіти, а ще 5% надавати державним структурам.

Один із співрозмовників РБК зазначив, що компанії почали шукати варіанти держпідтримки з середини 2025 року, а на нарадах з цього питання беруть участь, крім Сбербанку РФ і "Яндекса", VK, "Газпром нафта", "Сибур", "Уралхім" і "Северсталь".

При цьому досі обговорювалися різні суми, але компанії не змогли повною мірою пояснити, навіщо їм підтримка, тому влада поставиться до цього питання скептично. Інше джерело уточнило, що Сбербанк РФ просив 450 млрд руб. на будівництво дата-центру для розвитку "суверенного" ШІ і був готовий виділити в ньому місце всім іншим, але компанії запропонували будувати центр за рахунок власних коштів.

