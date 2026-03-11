Росіяни заявляють про атаку на інфраструктуру "Турецького потоку"

Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив про повітряну атаку на свої обʼєкти, які забезпечували газопровід "Турецький потік".

Про це повідомляє російське пропагандиське видання ТАСС.

Росіяни стверджують, що відбили атаки на інфраструктури газопроводу.

"За останні два тижні відбито 12 атак на об'єкти "Газпрому", які забезпечують експортні поставки по газопроводах "Турецький потік" і "Блакитний потік" у напрямку Туреччини", – цитують "Газпром" пропагандисти з ТАСС.

Зокрема росіяни стверджують, що була атакована компресорна станція "Русская".

"Турецький потік" – газопровід, який через чорне море прямує з Росії до Туреччини. Був побудований як заміна "Південному потоку", газопроводу, який мав зʼєднати РФ та ЄС, але був скасований після початку російської агресії проти України у 2014 році.

Нагадаємо:

Україна завдала удару по виробничих потужностях у російському Брянську, у місті було чути вибухи і спостерігалось значне задимлення.