"Так раньше не глушили": в Москве готовятся к полному отключению связи 9 мая

В столице России Москве во время парада на Красной площади могут отключить не только мобильный интернет, но и "заглушить" всю мобильную связь.

Об этом сообщили Faridaily два источника в крупнейших мобильных операторах.

По их словам, 9 мая без связи жители и гости Москвы могут остаться как минимум с 9 утра до 12-13 часов дня.

"Москву так раньше не накрывали, на регионах тренировались", - сказал один из собеседников издания.

Как пишет The Moscow Times, аналогичную информацию сообщили другие источники. Они отметили, что власти могут полностью отключить связь, в том числе домашний интернет, по примеру Беларуси, где такие меры были применены во время массовых протестов 2020 года.

К такому варианту заранее были подготовлены все операторы мобильной связи, а также интернет-провайдеры.

Ожидается, что ни покупка симкарт, ни наличие VPN, ни любые другие "обходные пути" не дадут возможности установить привычную связь.

Напомним:

Начиная с 5 мая, из-за репетиции парада в Москве начались отключения мобильного интернета.

Жители столицы России Москвы и Подмосковья на фоне подготовки к параду, запланированному на 9 мая, могут столкнуться с проблемами в работе Системы быстрых платежей.