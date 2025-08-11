У "Дії" сервіс "е-Підприємець" розширився до 7 банків: хто приєднався

Державний Ощадбанк та приватний український А-Банк приєдналися до сервісу "е-Підприємець" на порталі "Дія"

Про це повідомляє платформа у телеграм-каналі платформи в понеділок.

В повідомленні йдеться, що досі через сервіс можна було отримати послуги п’яти банків - державних ПриватБанку, "Укргазбанку" та "Сенс-Банку", monobank та банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк.

В "Дії" нагадали, для відкриття рахунок бізнесу потрібно увійти в кабінет у "Дії", перейти до послуги "е-Підприємець" та обрати банк зі списку доступних. Також реалізовано можливість реєстрації касового апарату, переходу на спрощене оподаткування, найму працівників.

Нагадаємо:

Сервіс "е-Підприємець" розроблено в рамках проєкту EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Академією електронного управління Естонії.