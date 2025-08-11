В "Дії" сервис "е-Предприниматель" расширился до 7 банков: кто присоединился

Государственный Ощадбанк и частный украинский А-Банк присоединились к сервису "е-Предприниматель" на портале "Дія"

Об этом сообщает платформа в телеграмм-канале платформы в понедельник.

В сообщении говорится, что до сих пор через сервис можно было получить услуги пяти банков - государственных ПриватБанка, "Укргазбанка" и "Сенс-Банка", monobank и банка с иностранным капиталом Райффайзен Банк.

В "Дії" напомнили, для открытия счет бизнеса нужно войти в кабинет в "Дії", перейти к услуге "е-Предприниматель" и выбрать банк из списка доступных. Также реализована возможность регистрации кассового аппарата, перехода на упрощенное налогообложение, найма работников.

Напомним:

Сервис "е-Предприниматель" разработан в рамках проекта EU4DigitalUA и DT4UA, который финансируется Европейским Союзом и внедряется Академией электронного управления Эстонии.