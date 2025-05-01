У дата-центрі розкрили технічну причину збою, що вразив мільйони українців

У компанії De Novo пояснили, чому вперше за майже 15 років стався інцидент, під час якого київський дата-центр залишився без електрики на 14 хвилин. Це спричинило масштабний збій: 26 квітня вранці не працювали застосунок "Дія", "Нова пошта" та банківські термінали.

Журналісти ЕП відвідали дата-центр у Києві й поспілкувалися з керівництвом компанії про деталі події.

De Novo обслуговує понад 150 клієнтів, серед яких – "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "Нова пошта", Kernel, "Київ Цифровий", застосунок "Дія" та інші. Приблизно 70% клієнтів користуються хмарними сервісами компанії, зокрема приватною хмарою, а решта 30% розміщують власне обладнання у дата-центрі.

Ще 26 квітня ЕП повідомляла, що причиною збою не була кібератака. Основною версією компанія називає проблему, що виникла під час фінального етапу заміни джерел безперебійного живлення.

Щоб забезпечити безперервне електропостачання, інженери використовували тимчасову силову перемичку. О 8:03 ранку, згідно з планом, перемикач перевели в положення "вимкнено", готуючись під’єднати нову лінію. Але через механічний дефект перемикач не спрацював повністю, хоч і показав, що все вимкнено.

Коли живлення подали і через нову лінію, і через перемичку одночасно, автоматика сприйняла це як серйозну помилку й вимкнула систему, щоб запобігти аварії.

Електропостачання відновили за 14 хвилин. Однак через складність систем повне відновлення хмарної інфраструктури De Novo тривало до 9:45, а окремі клієнтські ІТ-системи відновлювалися ще кілька годин. Загалом наслідки інциденту ліквідували до 13:00.

CEO De Novo Максим Агеєв Фото "ЕП"

CEO De Novo Максим Агеєв пояснив, що передбачити таку ситуацію було практично неможливо — перемикач не перейшов у потрібне положення, хоча індикація показала, що все нормально.

"За понад 5000 днів роботи дата-центру з листопада 2010 року це перша зупинка тривалістю 15 хвилин. Наші контракти передбачають до 96 хвилин простою на рік і обслуговування без зупинки сервісів, тому інцидент не став підставою для перегляду угод", — зазначив Агеєв.

За його словами, інженери компанії виробника енергообладнання, яке встановлене у дата-центрі Schneider Electric оперативно прибули на місце. Головний інженер дата-центру Олександр Юрченко додав, що цей перемикач працював з 2018 року.

Нагадаємо:

Зранку суботи стався масштабний збій у "Дії" та банках, не працювала оплата терміналом у київському метро.

Збій відбувся через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси.