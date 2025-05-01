В дата-центре раскрыли техническую причину сбоя, поразившего миллионы украинцев

В компании De Novo объяснили, почему впервые за почти 15 лет произошел инцидент, во время которого киевский дата-центр остался без электричества на 14 минут. Это вызвало масштабный сбой: 26 апреля утром не работали приложение "Дія", "Новая почта" и банковские терминалы.

Журналисты ЭП посетили дата-центр в Киеве и пообщались с руководством компании о деталях происшествия.

De Novo обслуживает более 150 клиентов, среди которых - "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "Новая почта", Kernel, "Киев Цифровой", приложение "Дія" и другие. Примерно 70% клиентов пользуются облачными сервисами компании, в частности частным облаком, а остальные 30% размещают собственное оборудование в дата-центре.

Еще 26 апреля ЭП сообщала, что причиной сбоя не была кибератака. Основной версией компания называет проблему, возникшую во время финального этапа замены источников бесперебойного питания.

Чтобы обеспечить непрерывное электроснабжение, инженеры использовали временную силовую перемычку. В 8:03 утра, согласно плану, переключатель перевели в положение "выключено", готовясь подключить новую линию. Но из-за механического дефекта переключатель не сработал полностью, хоть и показал, что все выключено.

Когда питание подали и через новую линию, и через перемычку одновременно, автоматика восприняла это как серьезную ошибку и выключила систему, чтобы предотвратить аварию.

Электроснабжение восстановили за 14 минут. Однако из-за сложности систем полное восстановление облачной инфраструктуры De Novo продолжалось до 9:45, а отдельные клиентские ИТ-системы восстанавливались еще несколько часов. В целом последствия инцидента ликвидировали до 13:00.

CEO De Novo Максим Агеев Фото "ЭП"

CEO De Novo Максим Агеев объяснил, что предсказать такую ситуацию было практически невозможно - переключатель не перешел в нужное положение, хотя индикация показала, что все нормально.

"За более 5000 дней работы дата-центра с ноября 2010 года это первая остановка продолжительностью 15 минут. Наши контракты предусматривают до 96 минут простоя в год и обслуживание без остановки сервисов, поэтому инцидент не стал основанием для пересмотра соглашений", - отметил Агеев.

По его словам, инженеры компании производителя энергооборудования, которое установлено в дата-центре Schneider Electric оперативно прибыли на место. Главный инженер дата-центра Александр Юрченко добавил, что этот переключатель работал с 2018 года.

Напомним:

Утром субботы произошел масштабный сбой в "Дії" и банках, не работала оплата терминалом в киевском метро.

Сбой произошел из-за проблем с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся эти сервисы.