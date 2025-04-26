Більшість онлайн-сервісів відновлено після масштабного збою

Дата-центр, на якому стався збій банків та інших сервісів, відновив послуги для більшості клієнтів.

Про це повідомив СЕО De Nova Максим Агеєв.

За його словами, відключення живлення у дата-центрі тривало з 8:03 до 8:17. Про причини аварії наразі невідомо, але Агеєв відкинув версію про кібератаку.

За його словами, на дата-центрі тривали регламентні роботи, під час яких позаштатно спрацювала система автоматичного переключення живлення і заблокувала доступ до автономного живлення.

Агеєв зазначив, що De Nova відновила свої послуги для більшості клієнтів і вони вже почали відновлювати свою роботу, але деякі компанії "стоять у черзі" і відновляться протягом декількох годин.

Нагадаємо:

Зранку суботи стався масштабний збій у "Дії" та банках, не працювала оплата терміналом у київському метро.

Збій відбувся через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси.