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Большинство онлайн-сервисов восстановлено после масштабного сбоя

Владимир Туник-Фриз — 26 апреля, 12:10
Большинство онлайн-сервисов восстановлено после масштабного сбоя

Дата-центр, на котором произошел сбой банков и других сервисов, восстановил услуги для большинства клиентов.

Об этом сообщил СЕО De Nova Максим Агеев.

По его словам, отключение питания в дата-центре продолжалось с 8:03 до 8:17. О причинах аварии пока неизвестно, но Агеев отверг версию о кибератаке.

По его словам, на дата-центре продолжались регламентные работы, во время которых внештатно сработала система автоматического переключения питания и заблокировала доступ к автономному питанию.

Агеев отметил, что De Nova возобновила свои услуги для большинства клиентов и они уже начали восстанавливать свою работу, но некоторые компании "стоят в очереди" и восстановятся в течение нескольких часов.

Напомним:

Утром субботы произошел масштабный сбой в "Дії" и банках, не работала оплата терминалом в киевском метро.

Сбой произошел из-за проблем с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся эти сервисы.

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Большинство онлайн-сервисов восстановлено после масштабного сбоя
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