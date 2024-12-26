У ChatGPT глобальний збій: не працює по усьому світу

ChatGPT зазнав глобального збою по усьому світу. Користувачі у США та Європі повідомляють про проблеми у роботі чат-бота.

Про це повідомляє OpenAI та DownDetector.

Кількість повідомлень про збій у роботі ChatGPT. DownDetector

Користувачі почали повідомляти про збої у роботі ChatGPT близько 20:30. Проблеми у роботі фіксують в Європі та США.

У компанії-розробника чат-бота OpenAI підтвердили проблеми у роботі ChatGPT.

"Наразі ми стикаємося з проблемою з високим рівнем помилок у ChatGPT, API та Sora. Ми проводимо розслідування і опублікуємо оновлення, як тільки зможемо.

Ця проблема спричинена вищим провайдером, і ми наразі проводимо моніторинг. Ми продовжуємо працювати над виправленням цієї проблеми", – йдеться у повідомленні OpenAI.