У ChatGPT глобальний збій: не працює по усьому світу
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ChatGPT зазнав глобального збою по усьому світу. Користувачі у США та Європі повідомляють про проблеми у роботі чат-бота.
Про це повідомляє OpenAI та DownDetector.
Користувачі почали повідомляти про збої у роботі ChatGPT близько 20:30. Проблеми у роботі фіксують в Європі та США.
У компанії-розробника чат-бота OpenAI підтвердили проблеми у роботі ChatGPT.
"Наразі ми стикаємося з проблемою з високим рівнем помилок у ChatGPT, API та Sora. Ми проводимо розслідування і опублікуємо оновлення, як тільки зможемо.
Ця проблема спричинена вищим провайдером, і ми наразі проводимо моніторинг. Ми продовжуємо працювати над виправленням цієї проблеми", – йдеться у повідомленні OpenAI.