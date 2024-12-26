В ChatGPT глобальный сбой: не работает по всему миру

ChatGPT потерпел глобальный сбой по всему миру. Пользователи в США и Европе сообщают о проблемах в работе чат-бота.

Об этом сообщает OpenAI и DownDetector.

Кількість повідомлень про збій у роботі ChatGPT. DownDetector

Пользователи начали сообщать о сбоях в работе ChatGPT около 20:30. Проблемы в работе фиксируют в Европе и США.

В компании-разработчике чат-бота OpenAI подтвердили проблемы в работе ChatGPT.

"В настоящее время мы сталкиваемся с проблемой с высоким уровнем ошибок в ChatGPT, API и Sora. Мы проводим расследование и опубликуем обновление, как только сможем.

Эта проблема вызвана вышестоящим провайдером, и мы в настоящее время проводим мониторинг. Мы продолжаем работать над исправлением этой проблемы", - говорится в сообщении OpenAI.