ТЦК утримує керівника виробництва тепловізійних камер для дронів

Печерський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) незаконно утримує та намагається мобілізувати керівника виробництва компанії "Око камера", що виробляє тепловізори для дронів.

Про це повідомили ЕП в компанії.

За їх словами, працівник "Око камера" прийшов до Печерського ТЦК, щоб оновити свої дані та стати на військовий облік для подальшого проходження процедури бронювання. Проте, під час постановки на облік, співробітники ТЦК вирішили його мобілізувати.

"Зараз наш колега перебуває у розподільчому центрі на ДВРЗ. Він нічого не підписував, не було ані мобілізаційного листа, ані наказу. Його фактично утримують незаконно", – повідомляють у компанії.

Варто зазначити, що "Око камера" має статус критично важливого підприємства для економіки та забезпечення життєдіяльності населення, оскільки виробляє тепловізійні камери для потреб Збройних сил України.

У компанії також додають, що це вже другий випадок за останні два тижні. "Кожен співробітник нам дуже критичний, конкретна цей – ключова посада без якої ті замовлення які від нас очікують на 2025 реалізувати не вийде", – наголошують в компанії.

Крім того, у січні цього року керівник компанії направив офіційний лист до Печерського ТЦК щодо необхідності оновлення даних їхнього працівника із подальшим бронюванням.

Нагадаємо:

ЕП раніше повідомляла, що через прогалини в системі бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів. Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї.