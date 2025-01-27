ТЦК удерживает руководителя производства тепловизионных камер для дронов

Печерский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) незаконно удерживает и пытается мобилизовать руководителя производства компании "Око камера", производящей тепловизоры для дронов.

Об этом сообщили ЭП в компании.

По их словам, работник "Око камера" пришел в Печерский ТЦК, чтобы обновить свои данные и стать на воинский учет для дальнейшего прохождения процедуры бронирования. Однако, во время постановки на учет, сотрудники ТЦК решили его мобилизовать.

"Сейчас наш коллега находится в распределительном центре на ДВРЗ. Он ничего не подписывал, не было ни мобилизационного листа, ни приказа. Его фактически удерживают незаконно", - сообщают в компании.

Стоит отметить, что "Око камера" имеет статус критически важного предприятия для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, поскольку производит тепловизионные камеры для нужд Вооруженных сил Украины.

В компании также добавляют, что это уже второй случай за последние две недели. "Каждый сотрудник нам очень критичен, конкретная этот - ключевая должность без которой те заказы которые от нас ожидают на 2025 реализовать не получится", - отмечают в компании.

Кроме того, в январе этого года руководитель компании направил официальное письмо в Печерский ТЦК о необходимости обновления данных их работника с последующим бронированием.

Напомним:

ЭП ранее сообщала, что из-за пробелов в системе бронирования оборонные компании теряют специалистов. Это может грозить проблемами с производством оружия.