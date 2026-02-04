Страх перед ШІ обвалив акції софтверних компаній на світових ринках – WSJ

Акції технологічних та софтверних компаній обвалилися на тлі побоювань, що розвиток штучного інтелекту (ШІ) витіснить бізнес-моделі традиційних розробників програмного забезпечення (ПЗ).

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що на фондових ринках у вівторок, 3 лютого, відбулося різке падіння акцій компаній, пов'язаних із розробкою та продажем програмного забезпечення. Інвестори занепокоїлися, що нові досягнення у сфері штучного інтелекту можуть підірвати бізнес-моделі традиційних софтверних компаній.

Поштовхом до продажу акцій стала заява ШІ-стартапу Anthropic про розширення можливостей свого асистента Claude, зокрема інструментів для автоматизації юридичної роботи — підготовки документів і досліджень. Це викликало побоювання, що ШІ може напряму замінювати комерційні програмні продукти.

На цьому тлі різко впали акції компаній, які надають юридичні та інформаційні сервіси. Папери Thomson Reuters, LegalZoom та London Stock Exchange Group втратили понад 12% за день.

До кінця торгової сесії хвиля продажів охопила й ширший софтверний сектор. Акції PayPal, Expedia Group, EPAM Systems, Equifax та Intuit подешевшали більш ніж на 10%. Два біржові індекси S&P, що відстежують акції софтверних і фінансово-інформаційних компаній, сумарно втратили близько 300 млрд дол ринкової вартості.

"Якщо розвиток ШІ справді відбувається так швидко, як заявляють OpenAI та Anthropic, це стає серйозною проблемою. Інвестори починають позбавлятися будь-яких компаній, які можуть опинитися під загрозою, а це практично весь ринок програмних застосунків", — пояснив стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган.

Технологічний індекс Nasdaq Composite також знизився на 1,4%, S&P 500 — на 0,8%, тоді як Dow Jones, менш залежний від софтверного сектору, втратив близько 0,3%.

Тиск відчули й великі інвестфонди, які в останні роки активно вкладалися в програмні компанії. Акції Ares Management, KKR та Blue Owl Capital подешевшали більш ніж на 9%, а Apollo Global Management та Blackstone — більш ніж на 4,5%.

Додається, що софтверний сектор, який роками вважався "золотим стандартом" для інвестицій, тепер стикається з ризиком технологічної заміни. Попри запевнення компаній, що написання коду є тільки частиною складних екосистем із даними та довірою клієнтів, нервовість інвесторів зберігається.

