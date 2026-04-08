Біржі США відреагували на двотижневе припинення вогню з Іраном

Головні фондові індекси Волл-стріт піднялися майже до максимумів за один місяць після того, як США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню, що потягнуло ціни на нафту вниз на очікуваннях відновлення постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Світові ринки, які протягом кількох тижнів потерпали від суперечливих сигналів, перейшли до зростання: біржі в Азії та Європі піднялися, тоді як ціни на нафту опустилися нижче 100 доларів за барель.

"Хоча невизначеність щодо того, наскільки стійким буде це припинення вогню, зберігається, акції можуть зростати навіть без повного прояснення всіх деталей... самого лише відчуття послаблення напруги достатньо", — сказав головний інвестиційний директор Edwards Asset Management Роберт Едвардс.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 1084,78 пункта, або на 2,33%, до 47 669,24. Індекс S&P 500 додав 140,76 пункта, або 2,13%, до 6757,61, а Nasdaq Composite піднявся на 563,74 пункта, або на 2,56%, до 22 581,59.

Індекс малих компаній Russell 2000 підскочив на 2,8% до максимуму більш ніж за місяць, тоді як індекс волатильності CBOE знизився на 4,50 пункта — до 21,28 після досягнення найнижчого рівня з 27 лютого.

Енергетичний сектор S&P 500 став єдиним, що залишився в мінусі, втративши майже 4,6%. Акції Exxon Mobil і Chevron впали на 5,6% кожна, а Occidental Petroleum подешевшала на 6,4%.

Акції, пов'язані з подорожами, різко зросли: Southwest Airlines і United Airlines додали 7,2% і 9,8% відповідно. Це допомогло промисловому сектору S&P 500 зрости на 3,5%, що стало найкращим результатом серед інших секторів.

Оператори круїзів Carnival і Norwegian Cruise Line піднялися на 10,8% і 8,7% відповідно.

Технологічний індекс S&P 500 зріс на 2,6% завдяки акціям, пов'язаним із виробництвом чипів. Індекс напівпровідників Philadelphia SE Semiconductor на короткий час досяг рекордного максимуму, а згодом зростав на 5,3%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.