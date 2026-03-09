На біржах посилився розпродаж через стрімке подорожчання нафти
Глобальний спад на фондових ринках у понеділок поглибився: стрімке зростання цін на нафту викликало паніку серед інвесторів, які бояться затяжної війни на Близькому Сході та можливих збоїв у постачанні енергоносіїв.
Про це повідомляє видання Financial Times.
Ф'ючерси на індекси S&P 500 і Stoxx Europe 600 знизилися на 1,6% і 2,1% відповідно. FTSE 100 мав відкритися на 0,9% нижче.
В Азії втрати були ще відчутнішими, оскільки трейдери нервували через залежність регіону від імпорту енергоносіїв із Близького Сходу.
"Якщо дивитися лише на рух цін в Азії, одне слово, яке підсумовує все, — страх", — сказав портфельний керівник Franklin Templeton Ніколас Чуї. "Вони просто не хочуть зараз бути на ринку".
Японський Topix і південнокорейський Kospi впали на 4,5% і 6,5% відповідно.
У Китаї материковий CSI 300 і гонконгський Hang Seng знизилися на 1% і 1,6% відповідно. Індійський Nifty 50 просів на 2,3%.
Нагадаємо:
Ціни на нафту злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.