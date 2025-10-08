Fractal інвестує мільйон доларів у фінтех-стартап Finerd

Українська група IT-компаній Fractal інвестує один мільйон доларів у розробника ШІ-платформи для управління особистими та бізнес-фінансами – Finerd.

Про це розповів засновник компанії Fractal Артем Бородатюк у своєму Telegram-каналі.

Finder орієнтований на вузьку аудиторію: для людей, які професійно займаються фінансами. Він допомагає користувачам ефективно контролювати грошові потоки, аналізувати витрати, планувати бюджети та приймати рішення на основі даних.

Доступ до платформи поки обмежений, тому користувачі зможуть зайти лише за спеціальним запрошенням. Отримати його можливо тільки після проходження "тесту на фінансового нерда" (людини з глибокими знаннями у фінансах – ЕП).

За словами Бородатюка, Fractal вже має успішні бізнес-проєкти з Радомиром Новковичем, який є співзасновником Finerd. Тому інвестиція компанії є продовженням партнерства.

Зазначається, що публічний запуск стартапу планується на кінець 2025 року.

Нагадуємо:

Українська IT-група Netpeak Group змінила свою назву на Fractal після десяти років існування під старим брендом.