Українська IT-компанія Netpeak змінила назву на Fractal

Українська IT-група Netpeak Group змінила свою назву на Fractal після десяти років існування під старим брендом.

Про це йдеться у релізі компанії.

Зазначається, що група об'єднує 25 компаній і понад 1600 співробітників. Фірма орієнтується на те, що "перейти з третього світу в перший економічно та ментально в рамках одного покоління".

Fractal входить в п’ятірку найбільших українських компаній за наймом співробітників у 2025 році за даними DOU. Останні 4 роки фінансові показники групи показували ріст в середньому на 77% рік до року.

Довідка:

Fractal - група компаній, що включає агентства цифрового маркетингу (Netpeak, Inweb, RadASO), SaaS-компанії (Serpstat, Ringostat), контент та мобільні продукти (Tonti Laguna, Tonti Laguna Mobile, Saldo Apps), а також соціальні проекти (Moye Misto, GladPet) та інші ініціативи.