ZTE та ще одній компанії з Китаю дозволили купувати чипи H200 від Nvidia

Підрозділ виробника телекомунікаційного обладнання ZTE Corp та ще дві китайські компанії увійшли до числа компаній, які отримали дозвіл США на придбання передових чіпів штучного інтелекту у компаній Nvidia та AMD.

Про це повідомляє Reuters.

Чіп H200 від Nvidia, один із найпотужніших, що використовується для навчання та запуску великих моделей штучного інтелекту, опинився в центрі уваги в технологічному протистоянні між США та Китаєм, оскільки Вашингтон прагне обмежити доступ Китаю до передових обчислювальних потужностей.

Згідно з документами та інформацією джерел Reuters, компаніям ZTE Kangxun Telecom та виробнику серверів Maginfra було дозволено придбати чіпи H200 від Nvidia.

Водночас компанія Zhuhai Hengqin Yunxiang Zhisheng Network Technology, дочірня компанія хмарної обчислювальної компанії Kingsoft, отримала дозвіл на використання деяких чіпів AMD, що конкурують із H200.

Ці три компанії, про отримання якими дозволу від США раніше не повідомлялося, розширюють відомий перелік підприємств, залучених до процесу ліцензування, за межі найбільших інтернет-груп Китаю та основних дистриб'юторів електроніки.

У травні агентство Reuters повідомляло, що США надали дозвіл приблизно 10 китайським компаніям, зокрема Alibaba, Tencent, ByteDance та JD.com, на придбання чіпів Nvidia.

Водночас жодних поставок поки що не відбулося, оскільки угоди залишалися в стані невизначеності між вимогами щодо затвердження та ретельним розглядом як у Вашингтоні, так і в Пекіні.

Однак, за словами джерел, деякі китайські хмарні компанії нещодавно повідомили партнерам і клієнтам, що незабаром зможуть отримати чіпи H200, що свідчить про певний прогрес у розгляді питань імпорту китайською владою.

Нагадаємо:

Гігант у сфері штучного інтелекту OpenAI планує витратити до 2030 року близько 600 мільярдів доларів на обчислення, повідомило Reuters у п'ятницю джерело, обізнане з ситуацією, оскільки розробник ChatGPT готує ґрунт для IPO, яке може оцінити компанію в 1 трильйон доларів.