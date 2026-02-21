OpenAI очікує, що до 2030 року витратить на обчислення 600 мільярдів доларів

ШІ-гігант OpenAI планує витратити до 2030 року близько 600 мільярдів доларів на обчислення, повідомив Reuters у п'ятницю джерело, знайоме з ситуацією, оскільки виробник ChatGPT готує грунт для IPO, яке може оцінити компанію в 1 трильйон доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Дохід OpenAI у 2025 році склав 13 мільярдів доларів, перевищивши прогноз у 10 мільярдів доларів, тоді як витрати за рік склали 8 мільярдів доларів, що нижче за ціль у 9 мільярдів доларів, повідомило джерело.

Ця подія відбувається в той час, коли Nvidia завершує укладення угоди про інвестиції в OpenAI на суму 30 мільярдів доларів в рамках раунду фінансування, в якому стартап у сфері штучного інтелекту прагне залучити понад 100 мільярдів доларів.

Це оцінить компанію під керівництвом Сема Альтмана приблизно в 830 мільярдів доларів і стане одним з найбільших приватних залучень капіталу в історії.

За підтримки Microsoft OpenAI очікує, що до 2030 року її загальний дохід перевищить 280 мільярдів доларів, які будуть майже рівномірно розподілені між споживчим та корпоративним сегментами, повідомляє CNBC, яка раніше повідомляла про цю подію.

Альтман заявив минулого року, що OpenAI має намір витратити 1,4 трильйона доларів на розробку 30 гігават обчислювальних ресурсів — цього вистачить для забезпечення електроенергією приблизно 25 мільйонів американських домівок.

Окремо The Information повідомило, що OpenAI повідомило інвесторам, що витрати, пов'язані з експлуатацією її моделей штучного інтелекту, які називаються інференцією, збільшилися в чотири рази в 2025 році, що призвело до падіння скоригованої валової маржі до 33% з 40% у 2024 році.

Nvidia скоро інвестує 30 млрд доларів у компанію OpenAI, яка є одним з найбільших покупців чипів Nvidia та творцем ChatGPT.