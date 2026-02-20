Nvidia інвестує 30 млрд доларів в OpenAI – Reuters

Nvidia скоро інвестує 30 млрд доларів у компанію OpenAI, яка є одним з найбільших покупців чипів Nvidia та творцем ChatGPT.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Інвестиція планується в межах раунду фінансування, де OpenAI планує зібрати понад 100 млрд дол. Після завершення раунду капітал компанії може становити близько 830 млрд дол.

Компанії SoftBank Group та Amazon також можуть інвестувати до 80 млрд дол. в OpenAI.

"Ця інвестиція підкреслить тісні взаємини між технологічними гігантами на фоні того, як постачальники чипів, хмарних послуг та розробники моделей поглиблюють фінансові та стратегічні зв'язки", – пише Reuters.

Також очікується, що OpenAI витратить ці 30 млрд дол. від Nvidia на купівлю ШІ-чипів компанії.

Раніше Disney інвестувала 1 мільярд доларів в OpenAI та надала ліцензії на використання культових персонажів, як-от Міккі Маус і Попелюшка, для платформи генеративного відео Sora.

Nvidia нещодавно почала постачати свої чипи H200 до Китаю після того, як уряд США скасував заборону на експорт.