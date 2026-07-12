Китай тисне на рейтингові агентства через велику кількість високих оцінок позичальників

Китай тисне на рейтингові агентства за велику кількість найвищих оцінок

Китайські регулюючі органи тиснуть на рейтингові агентства, щоб ті скоротили кількість присвоєнь рейтингу "ААА" позичальникам із вищими відсотковими ставками на тлі зростаючої занепокоєності щодо завищення рейтингів на ринку корпоративних облігацій країни.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами джерел FT, у квітні Народний банк Китаю доручив вітчизняним агентствам переглянути високі кредитні рейтинги, особливо щодо облігацій із значно вищою дохідністю, ніж у державних боргових зобов'язань.

Відтоді провідне китайське агентство "Lianhe Credit Rating" відкликало рейтинги у кількох емітентів із рейтингом "ААА", а його конкурент "Chengxin" ненадовго опублікував повідомлення про призупинення рейтингу, після чого видалив його.

"Протягом останніх трьох місяців ці рейтингові агентства вживають конкретних заходів для обмеження частки рейтингів "ААА", — зазначив Кайхуа Ден, доцент кафедри економіки та фінансів Університету Ренмін.

Висока частка рейтингів "ААА" вже давно є предметом занепокоєння на ринку корпоративних облігацій Китаю, який стрімко розвивався після відкриття фінансової системи країни для світу у 1990-х роках.

Аналіз FT, проведений у серпні минулого року, показав, що понад 90 відсотків нововипущених облігацій, що отримали рейтинг, мали рейтинг "ААА", тоді як у 2016 році цей показник становив менше половини.

Рейтинги — за які платять емітенти — вже перебували під пильною увагою після краху девелоперської компанії Evergrande у 2021 році та хвилі дефолтів на внутрішньому ринку.

Цього року влада КНР намагається вирішити проблему позабалансових боргів місцевих органів влади, обмежуючи випуск нових боргових зобов'язань з метою переорієнтації економіки з зростання, що базується на ринку нерухомості.

У рамках цієї ініціативи "зверху вниз" регулятори з травня проводять виїзні перевірки рейтингових агентств, повідомили три джерела FT.

Нагадаємо:

На біржі у Гонконгу 4 жовтня 2021 року призупинили торгівлю акціями одного з найбільших девелоперів Китаю Evergrande Group та його підрозділу - компанії з управління майном Evergrande Property Services Group.