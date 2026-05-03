Вихід Nvidia у фізичний штучний інтелект підняв акції партнерів в Азії

Список азійських акцій, які виграють від партнерства з Nvidia Corp., стає дедалі довшим, оскільки регіон усе глибше вбудовується в бізнес-екосистему американського гіганта з розробки чипів для штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Лише за останній тиждень південнокорейська LG Electronics Inc., тайванська Nanya Technology Corp., а також китайські Huizhou Desay SV Automotive Co. і Pateo Connect Technology Shanghai Corp. стали новими компаніями, чиї акції пішли вгору на новинах про співпрацю, участь у ланцюгу постачання або спільну розробку продуктів з американським виробником чипів.

Інвесторський ентузіазм щодо цих компаній, частина з яких маловідома за межами галузі або внутрішніх ринків, показує, наскільки попит, створений Nvidia, впливає на динаміку акцій у всьому технологічному ланцюгу постачання Азії.

За даними, зібраними Bloomberg, азійські постачальники тепер забезпечують близько 90% виробничих витрат Nvidia проти приблизно 65% торік. Стрімке зростання попиту на продукцію розробника чипів посилило його залежність від азійських партнерів, які домінують у виробництві, складанні та постачанні ключових компонентів.

"Неминуче, що глобальні технологічні компанії на кшталт Nvidia і далі нарощуватимуть залежність від азійського ланцюга постачання", — сказав керівний директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Лін. За його словами, фізичний штучний інтелект "може додатково підживити і без того стрімке зростання попиту на чипи для штучного інтелекту в азійських ланцюгах постачання".

Останніми роками Nvidia розширювала коло своїх азійських партнерів, насамперед через поглиблення зв'язків у чиповому сегменті з такими постачальниками, як SK Hynix Inc. і Samsung Electronics Co. Якщо раніше це партнерство було зосереджене на нарощуванні обчислювальної потужності для штучного інтелекту, то нова хвиля співпраці в регіоні вказує на вихід за межі напівпровідників у сферу фізичного штучного інтелекту, включно з робототехнікою.

Акції LG Electronics у вівторок підскакували на 15%, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням з 11 лютого, після повідомлення місцевих медіа про те, що компанія і Nvidia обговорять план інтеграції домашнього робота LG з платформою американського виробника чипів.

Нагадаємо:

Акції ринків, що розвиваються, досягли рекордного рівня на тлі зростання азійських виробників чіпів: ріст був майже повністю зумовлений трьома азійськими виробниками.