Вона неймовірна: Федоров назвав щомісячну кількість кібератак в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна щомісяця зазнає близько тисячі кібератак.

Про це він повідомив під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", передає hromadske.

"Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях", — заявив Федоров.

Він розповів, що майже в кожного співробітника міністерства встановлений спеціальний софт на базі AI, який аналізує поведінку на ноутбуці. Якщо є аномалії — система миттєво реагує. У такий спосіб уже вдалось виявити кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси.

Федоров наголосив, що критично важливо швидко реагувати на такі кібератаки. Саме тому Мінцифри домовилося з великим донором, який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.

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Нагадаємо:

Більшість кібератак в Україні залишаються у тіні і лише близько 20% з них стають публічними.