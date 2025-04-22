Лише кожна п’ята кібератака стає публічно відомою — експерт

Більшість кібератак в Україні залишаються у тіні і лише близько 20% з них стають публічними.

Про це розповів засновник компанії AmonSul і співзасновник найбільшої української спільноти з кібербезпеки Сергій Харюк в інтерв'ю ЕП.

"За моїми оцінками, на кожен інцидент, про який говорять публічно, є щонайменше чотири, про які мовчать. Особливо це стосується приватного сектору", - розповів він.

Харюк навів приклад, коли в одному з ботів, який збирає досьє людей, з’явилася інформація, що частина даних нібито була "злита" із мережі аптек. Хоча офіційного підтвердження витоку не було, сам факт появи таких даних свідчить про ймовірний злам.

Щодо того, чи варто державі публічно повідомляти про кіберінциденти, Харюк наголосив, що ситуація неоднозначна, особливо під час війни. Якщо йдеться про Сили оборони, то публічність може бути недоцільною. Але у випадку з цивільним сектором навпаки, відкритість дає змогу іншим організаціям вчитися на чужих помилках.

"Наприклад, "Київстар" визнав тільки те, що їх зламали, але справжня співпраця почалася лише після зламу УЗ. Тоді фахівці оператора приїхали допомогти з відновленням. Однак це вже як допомога після того, як людина зламала ногу", - додав він.

Про те, хто стоїть за наймасштабнішими кібератаками і як працюють хакери РФ читайте в інтерв'ю: Хто перемагає в російсько-українській кібервійні і чи можливі вибори в "Дії"? Інтерв'ю з "білим хакером"