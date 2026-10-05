ChatGPT показуватиме рекламу користувачам без підписки

У додатку ChatGPT користувачам без платної підписки показуватиметься реклама під час генерування зображень.

Про це оголосили розробники цієї LLM – OpenAI.

Функцію тестуватимуть в США пізніше в жовтні. Під час генерування зображень безпосередньо під індикатором виконання відображатимуться візуальні рекламні оголошення (банери).

ЗМІ пишуть, що так OpenAI прагне отримувати більше прибутку від своєї величезної авдиторії – 1,2 мільярда користувачів щотижня, – особливо від тих, хто не сплачує щомісячну підписку.

В OpenAI наголосили, що ця візуальна реклама жодним чином не буде пов'язана із зображенням, яке хоче згенерувати користувач. Крім того, компанія запевняє, що реклама ніколи не впливатиме на зміст відповідей ChatGPT.

Як може виглядати реклама в додатку ChatGPT Фото: OpenAI

Щоб залучити великі бренди, OpenAI надає рекламодавцям ефективніші інструменти для відстеження результатів. Завдяки партнерству з Kochava, AppsFlyer, Triple Whale та ін., бізнес зможе дізнатися, чи придбав користувач товар після переходу за рекламою в ChatGPT.

Крім того, у співпраці з DoubleVerify та Integral Ad Science компанія розробляє механізми, що блокуватимуть показ реклами під час обговорення емоційних, делікатних або особистих тем.

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Нагадаємо:

У червні частка ChatGPT на ринку штучного інтелекту вперше впала нижче 50%, оскільки користувачі переходять на інші мовні моделі, зокрема Gemini, Claude та Grok.