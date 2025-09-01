Искусственный интеллект в "Дії": на портале запустили Дія.АІ

1 сентября на портале "Дія" заработал Дія.АІ.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что Украина первой в мире будет предоставлять государственные услуги с помощью AI.

"Сегодня запустили Дія.АІ на портале Дія. Это первый в мире государственный AI-агент, который не просто отвечает на вопросы, а предоставляет услуги прямо в чате. Вскоре он будет доступен и в мобильном приложении", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, Дія.АІ умеет:

1. Предоставлять услуги

В чате можно получить первую услугу - справку о доходах. Просто написать: "Нужна справка о доходах" - и она появится в кабинете на портале Дія. В ближайшее время появятся еще 5 услуг, которые сможет предоставлять Дія.АІ.

2. Рассказывать об услугах в "Дії"

Как открыть ФЛП? Что такое Пакет малыша? Теперь не нужно гуглить или искать эту информацию на портале - просто спросите в Дія.АІ.

3. Подбирать услугу под вашу ситуацию

Например, если ваш дом поврежден, он мгновенно подскажет о еВідновлення и даст инструкцию, как получить возмещение от государства.

"Сейчас Дія.АІ работает в формате открытого бета-тестирования. Мы будем дальше его обучать, чтобы он еще быстрее и качественнее реагировал на запросы. Для этого нужен ваш фидбек - поэтому тестируйте и ставьте лайки, дизлайки и пишите комментарии прямо в чате", - информирует Федоров.

Он подчеркнул, что миссия Украины - до 2030 года войти в топ-3 страны мира по разработке и интеграции ИИ в публичный сектор.

Напомним:

В конце августа Федоров сообщал, что в приложении "Дія" уже скоро можно будет воспользоваться 6 новыми сервисами.