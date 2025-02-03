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Продажі Tesla впали більш ніж вдвічі на другому за величиною ринку електромобілів в ЄС

Олексій Артемчук — 3 лютого, 15:41
Продажі Tesla впали більш ніж вдвічі на другому за величиною ринку електромобілів в ЄС
Getty Images

Минулого місяця у Франції кількість реєстрацій Tesla Inc. впала на 63%.

Про це пише Bloomberg.

За даними французької галузевої асоціації La Plateforme Automobile, у січні виробник зареєстрував лише 1 141 автомобіль, що є найменшим показником з серпня 2022 року.

Показники Tesla відстали від загальногалузевих і загальних продажів електромобілів, які знизилися на 6,2% і 0,5% відповідно.

Минулого року кількість реєстрацій Tesla в країнах ЄС впала на 13%, причому більша частина падіння припала на Німеччину.

Минулого року продажі Tesla в Німеччині впали на 41%, а загальні продажі електромобілів з акумуляторними батареями скоротилися на 27%.

Нагадаємо:

Tesla судиться з ЄС через мита, які блок наклав на імпорт електромобілів з Китаю, в рамках останнього протистояння між мільярдером Ілоном Маском і Брюсселем.

Банки з Волл-стріт очікують, що продажі автомобілів Tesla цього року зростатимуть набагато повільніше, ніж прогнозував її керівник Ілон Маск, оскільки Дональд Трамп прагне скасувати кліматичну політику епохи Байдена, яка надає перевагу електромобілям.

Франція автомобілі Tesla

Tesla

Продажі Tesla впали більш ніж вдвічі на другому за величиною ринку електромобілів в ЄС
Tesla судиться з ЄС через мита на електромобілі з Китаю
Волл-стріт ставить на те, що продажі Tesla у 2025 році будуть нижче цілі Ілона Маска

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