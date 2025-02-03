Продажі Tesla впали більш ніж вдвічі на другому за величиною ринку електромобілів в ЄС

Минулого місяця у Франції кількість реєстрацій Tesla Inc. впала на 63%.

Про це пише Bloomberg.

За даними французької галузевої асоціації La Plateforme Automobile, у січні виробник зареєстрував лише 1 141 автомобіль, що є найменшим показником з серпня 2022 року.

Показники Tesla відстали від загальногалузевих і загальних продажів електромобілів, які знизилися на 6,2% і 0,5% відповідно.

Минулого року кількість реєстрацій Tesla в країнах ЄС впала на 13%, причому більша частина падіння припала на Німеччину.

Минулого року продажі Tesla в Німеччині впали на 41%, а загальні продажі електромобілів з акумуляторними батареями скоротилися на 27%.

Нагадаємо:

Tesla судиться з ЄС через мита, які блок наклав на імпорт електромобілів з Китаю, в рамках останнього протистояння між мільярдером Ілоном Маском і Брюсселем.

Банки з Волл-стріт очікують, що продажі автомобілів Tesla цього року зростатимуть набагато повільніше, ніж прогнозував її керівник Ілон Маск, оскільки Дональд Трамп прагне скасувати кліматичну політику епохи Байдена, яка надає перевагу електромобілям.